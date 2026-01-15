Abusi su minori: impugnata sentenza ex sacerdote Rugolo

Dopo il deposito delle motivazioni di sentenza a carico dell’ex sacerdote Giuseppe Rugolo, la procura generale nissena ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento con rinvio. Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minori, ha avuto in appello la riduzione della pena a 3 anni.

La sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta era stata pronunciata lo scorso luglio e nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni. Sulla base di queste ultime la procura generale della Corte di Appello di Caltanissetta ha presentato ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento con rinvio. La Procura motiva l’impugnazione chiedendo l’annullamento della lieve entità dei fatti riconosciuta in secondo grado all’imputato.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante della minore gravità per le condotte dell’ex sacerdote Rugolo e ha diminuito così la pena dai 4 anni e mezzo del primo grado ai 3 dell’appello. Per il Pg, nella sentenza ci sarebbe una applicazione erronea della legge penale. Oltre alla contraddittorietà della motivazione in relazione proprio al riconoscimento della minore gravità. Spetterà adesso alla Cassazione valutare se sussistono gli elementi per annullare la sentenza e rinviare il procedimento ad altro giudice e, quindi, se accogliere il ricorso della Procura generale nissena.