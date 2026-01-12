Abusi prete Enna, i motivi della condanna d’appello: «modi predatori» sui minori

12/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Atti fisici a chiara connotazione sessuale, dissimulati sotto il pretesto di scherzi camerateschi, palpeggiamenti e altro insieme a strategie di manipolazione psicologica». È il comportamento tenuto nei confronti di alcuni ragazzi dall’ex sacerdote di Enna, Giuseppe Rugolo. Per come descritto nelle motivazioni della sentenza della corte d’appello di Caltanissetta che lo ha condannato in secondo grado a tre anni di carcere per violenza sessuale a danno di minori. Confermando, ancora una volta, i racconti e la denuncia dell’archeologo Antonio Messina, all’epoca dei fatti minorenne.

Un’indagine che ha coinvolto l’intera diocesi, con il vescovo Rosario Gisana finito a processo per falsa testimonianza, insieme a Vincenzo Murgano, vicario giudiziale e parroco della chiesa Madre di Enna. Per quanto riguarda il loro ruolo, i giudici confermano la valutazione precedente dei colleghi del tribunale di Enna. Con una precisazione: l’esclusione della curia dal ruolo di responsabile civile – decisa in primo grado – non è da intendersi come un’assoluzione, ma come una valutazione tecnica. Secondo lui la curia sarebbe solo un ufficio all’interno della più ampia diocesi. Più spazio è, invece, dedicato all’«atteggiamento predatorio» e alla «personalità deviata» di Rugolo. Confermata, scrivono i togati, anche dalla «mole degli accessi a siti porno, oltre 19mila in soli 9 mesi». Respinta del tutto la tesi dei rapporti consensuali, sostenuti dalla difesa dell’ex sacerdote.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
Leggi la notizia

«Atti fisici a chiara connotazione sessuale, dissimulati sotto il pretesto di scherzi camerateschi, palpeggiamenti e altro insieme a strategie di manipolazione psicologica». È il comportamento tenuto nei confronti di alcuni ragazzi dall’ex sacerdote di Enna, Giuseppe Rugolo. Per come descritto nelle motivazioni della sentenza della corte d’appello di Caltanissetta che lo ha condannato in secondo […]

Il deserto dell’Ars: la mappa dell’assenteismo dei deputati
Leggi la notizia

«Atti fisici a chiara connotazione sessuale, dissimulati sotto il pretesto di scherzi camerateschi, palpeggiamenti e altro insieme a strategie di manipolazione psicologica». È il comportamento tenuto nei confronti di alcuni ragazzi dall’ex sacerdote di Enna, Giuseppe Rugolo. Per come descritto nelle motivazioni della sentenza della corte d’appello di Caltanissetta che lo ha condannato in secondo […]

Il meteo in Sicilia: arriva la neve, persiste ancora il vento
Leggi la notizia

«Atti fisici a chiara connotazione sessuale, dissimulati sotto il pretesto di scherzi camerateschi, palpeggiamenti e altro insieme a strategie di manipolazione psicologica». È il comportamento tenuto nei confronti di alcuni ragazzi dall’ex sacerdote di Enna, Giuseppe Rugolo. Per come descritto nelle motivazioni della sentenza della corte d’appello di Caltanissetta che lo ha condannato in secondo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze