Abusa di due giovani colleghi in un albergo di Giardini Naxos: arrestato 38enne

Il dipendente di una struttura alberghiera di Giardini Naxos (in provincia di Messina), in più occasioni avrebbe abusato sessualmente di due giovani colleghi. Per questo un 38enne originario del Nord Italia è stato arrestato dai carabinieri ed è finito ai domiciliari dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa

dal giudice per le indagini preliminari del tribunale. L’uomo, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, è stato arrestato in Calabria dove sta lavorando adesso.

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, partite dopo la denuncia delle vittime, i fatti sarebbero avvenuti a giugno a Giardini Naxos. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle vittime e da alcuni

testimoni, i militari sono riusciti a risalire alle dinamiche dei fatti e ad acquisire elementi sul conto

dell’indagato dipendente della struttura alberghiera.