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Corleone, tentano di abusare della badante: donna minacciata con un coltello

20/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tentativi di abusi nei confronti della badante a Corleone, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese su richiesta della procura. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono finiti due uomini, di 45 e 71 anni, accusati di violenza sessuale ai danni di una donna.

I tentativi di abusi alla badante a Corleone

Il 45enne, nei primi giorni di ottobre del 2025, avrebbe offerto ospitalità provvisoria a Corleone alla donna e al marito, da poco arrivati dalla Tunisia, dopo essere sbarcati a Pantelleria ed essersi trasferiti in varie località siciliane. La donna lavorava come badante o collaboratrice domestica, il marito come pizzaiolo o bracciante agricolo. Durante l’ospitalità, il 45enne avrebbe rivolto alla donna pesanti attenzioni di natura sessuale, puntualmente respinti dalla badante vittima dei tentativi di abusi a Corleone.

Le minacce con un coltello

Anche il 71enne, dove la donna svolgeva l’attività di badante, avrebbe tentato approcci sessuali e una volta sarebbe stata anche minacciata con un coltello. Il 18 ottobre del 2025 la donna è stata fermata dai carabinieri mentre con i vestiti sporchi di sangue e in stato di agitazione era in giro per il paese. Ai militari ha detto di essere stata aggredita e ha mostrato un video di quanto era accaduto.

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