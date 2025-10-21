È stato arrestato in flagranza di reato, un 60enne di Palagonia, nel Catanese, responsabile di sequestro di persona e violenza sessuale, commessi ai danni di una 44enne di origini romene residente nel messinese. La donna, rispondendo ad un’inserzione pubblicata su un social media che offriva un posto di lavoro da badante per anziani, si era recata presso l’abitazione del 60enne, situata al centro di Palagonia, per conoscere la presunta anziana da accudire, nonché concordare i termini economici del servizio che avrebbe prestato. All’interno dell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non vi era però alcuna anziana.

Rivelazione e sequestro

A quel punto il 60enne avrebbe rivelato alla vittima che non c’era alcuna persona da accudire. L’impiego lavorativo da badante, infatti, era solo un pretesto per consentirgli di conoscere donne con le quali consumare rapporti intimi. La donna avrebbe cercato immediatamente di scappare dall’abitazione, ma la porta d’ingresso era stata precedentemente chiusa a chiave dal 60enne. Inoltre con la forza, le avrebbe immediatamente tolto il cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto. Il calvario della donna si sarebbe così protratto per circa un mese. In questo lasso di tempo il 60enne, per sottometterla a sé, l’avrebbe più volta presa a schiaffi e pugni.

La donna sequestrata e abusata per un mese, è separata e madre di un 12enne. L’uomo in questo mese si sarebbe allontanato dall’abitazione solo per andare a comprare sigarette, birre e generi alimentari, chiudendo la donna in casa a chiave. L’occasione di salvezza per la vittima si sarebbe materializzata quando l’uomo, uscito da casa, aveva dimenticato di portare con sé il suo cellulare. La donna ha così inviato un messaggio ad una sua amica chiedendole di chiamare i carabinieri. Il messaggio è stato subito cancellato per evitare che lui si accorgesse di qualcosa.

La scappatoia e il salvataggio

L’amica ha avvisato i carabinieri che si sono subito presentati presso l’abitazione del 60enne. Inizialmente, lui ha cercato di non aprire la porta, poi ha dichiarato loro di vivere in compagnia della propria convivente. In questo frangente è giunta però la 41enne che, accortasi della presenza dei militari, si è lanciata in un abbraccio senza fine. Ha poi chiesto loro di essere salvata da quello che lei continuava a chiamare ‘mostro’.

La vittima è stata subito trasportata ed affidata alle cure dei medici dell’ospedale di Caltagirone che, nell’immediatezza, hanno confermato la compatibilità delle lesioni riscontrate, fisiche e psicologiche, con le circostanze relative ad una presunta violenza sessuale.

Nel frattempo altri militari hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione, raccogliendo successivamente le dichiarazioni della 41enne, definite dagli inquirenti “agghiaccianti” per la crudeltà dimostrata dall’uomo nei suoi confronti. L’assoggettamento della donna sequestrata e abusata per un mese sarebbe stato determinato dall’obbligo. La pena per la donna sarebbero state le conseguenti violenze fisiche, quindi bere birra contro la propria volontà, per poi subire le violenze sessuali. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Caltagirone.