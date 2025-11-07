Abbandono e incuria in via Monreale, a Catania. L’arteria, che collega via XXXI Maggio al viale Mario Rapisardi, si presenta con cumuli di rifiuti abbandonati e auto parcheggiate ovunque, anche sui marciapiedi, rendendo impossibile il passaggio dei pedoni.

Inutili le segnalazioni sul degrado in via Monreale, a Catania

I residenti denunciano una situazione di degrado e abbandono che sembra non trovare le necessarie risposte. Le segnalazioni non avrebbero prodotto alcun intervento concreto, mentre la strada continua a trasformarsi in una discarica a cielo aperto. «La situazione è pessima – si sfoga una residente – Non si può nemmeno camminare. Nessuno si occupa di pulire, istallare dei cestini per i rifiuti o vigilare su come viene fatta la raccolta differenziata»