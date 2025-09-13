Catania, scarica rifiuti per strada: auto sequestrata e oltre 10mila euro di multa

Una utilitaria che entra in un’area già oggetto di ripetuti abbandoni di rifiuti a Catania. Tanto è bastato a insospettire una pattuglia della polizia municipale appostata (in abili civili) vicino via Fondo Romeo, nella zona di via Calliope. Così i vigili urbani hanno sorpreso il conducente dell’auto nell’atto di scaricare sacchi pieni di rifiuti sul suolo pubblico. L’uomo di 37 anni (T.R. sono le sue iniziali) proveniente da Misterbianco (nel Catanese) è risultato senza patente – mai conseguita – senza copertura assicurativa né revisione della macchina. La polizia locale ha proceduto al sequestro penale del mezzo. Contestualmente sono stati elevati verbali per un importo complessivo pari a 10.500 euro.

In via Calliope e via Fondo Romeo da alcuni giorni è in corso una nuova operazione di bonifica della discarica abusiva formatasi nel tempo. «La lotta all’inciviltà e agli abbandoni indiscriminati di rifiuti proseguirà con fermezza», viene ribadito dall’amministrazione comunale che ricorda anche ai cittadini che «le bonifiche straordinarie hanno un costo rilevante per la collettività, ma non fermeranno l’impegno quotidiano di contrasto a chi deturpa l’ambiente e il decoro della città».