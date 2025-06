A19 bloccata in direzione Catania: tir in avaria nella galleria Tremonzelli

Disagi sulla A19 Palermo-Catania, dove il traffico risulta attualmente bloccato in direzione Catania a causa di un mezzo pesante in avaria all’interno della galleria Tremonzelli, in corrispondenza del chilometro 71,700 nel territorio di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Il guasto al tir ha paralizzato la circolazione lungo uno dei tratti autostradali più trafficati dell’Isola, causando rallentamenti e code. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre di Anas, impegnate nella gestione della viabilità in sicurezza e nelle operazioni di rimozione del mezzo.

L’obiettivo è ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile, limitando i disagi per gli automobilisti. L’Anas raccomanda prudenza agli utenti in transito e invita a seguire gli aggiornamenti sulla situazione attraverso i canali ufficiali.