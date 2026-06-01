Augusta, sequestrati 1500 chili di falso olio extravergine

01/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sequestro al porto commerciale di Augusta: a ricevere i sigilli è stato un container con 1500 chili di olio con falsa etichetta extravergine. La merce era diretta a Tbilisi, in Georgia, ma il suo contenuto è stato bloccato da un controllo congiunto del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza. Le successive analisi sulla merce hanno confermato che l’olio trasportato era, in realtà, solo vergine, riportando quindi una dicitura inesatta che avrebbe indotto in errore i consumatori. L’intera spedizione – con altri prodotti oltre l’olio – è stata quindi sequestrata e denunciato il titolare della società esportatrice per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

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