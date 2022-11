A18, lunghe code in autostrada per criticità legate al maltempo. «Rimasti bloccati per un’ora»

Code di oltre un’ora sulla A18 anche in direzione Catania segnalate da alcuni guidatori che in queste ore stanno percorrendo l’autostrada, sia in direzione Messina che in direzione Catania. Dopo il l’albero caduto sull’autostrada tra Fiumefreddo e Giardini Naxos, che ha coinvolto due auto, con tre persone che sono rimaste ferite lievemente, gli utenti evidenziano criticità anche in direzione Catania.

«Più di un ramo è caduto in strada – dice un utente – Era impossibile uscire a San Gregorio. Siamo rimasti bloccati per più di un’ora, prima di poter uscire allo svincolo di Acireale. Sono arrivate due ambulanze a sirene spente e i vigili del fuoco a sirene spiegate, con i funzionari tra Giarre e Acireale impegnati a liberare dai rami l’autostrada. Ci sono lunghe code e abbiamo visto l’intervento dei vigili del fuoco».