Si tuffa in mare ma non riemerge: 22enne trovato morto in una spiaggia messinese

Ritrovato senza vita un ragazzo di 22 anni di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio a Messina. Stando alle informazioni apprese, il giovane – di nazionalità ivoriana – si sarebbe tuffato in mare insieme a degli amici per fare un bagno ma non sarebbe più riemerso. A lanciare l’allarme sarebbero stati proprio gli amici del 22enne insieme ad alcuni bagnanti. Il giovane è stato ritrovato morto dai sommozzatori dei carabinieri, a pochi metri dalla riva della spiaggia del Ringo.