Palermo, nuove regole per carrozze e cavalli. Vietata circolazione durante ondate di calore

Stop alla circolazione delle carrozze in presenza di ondate di calore. A deciderlo è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha firmato un’ordinanza secondo cui fino al 30 settembre l‘attività lavorativa dei cavalli non può superare le 8 ore quotidiane; vieta la circolazione e ogni attività di trazione o trasporto tutti i giorni dalle 13.30 alle 15.30, estesa dalle 12.30 alle 16 in caso di allerta meteo rischio 3. L’ordinanza prevede anche una sosta di 15 minuti ogni due ore in zone ombreggiate; la presenza a bordo della carrozza di una scorta di acqua per i cavalli non inferiore ai 10 litri; e un diario di bordo sulle corse e relative soste.