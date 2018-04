Stava per violentare una donna il giorno di Pasqua nella centralissima piazza Duomo a Messina. Per fortuna alcuni poliziotti della Digos e delle Volanti lo hanno bloccato. Antonio Misiano, reggino di 54 anni, è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari. La malcapitata vittima delle morbose attenzioni dell'uomo era uscita di casa per assistere come ogni anno alla processione religiosa svoltasi domenica. Mai avrebbe potuto immaginare di essere aggredita in pieno giorno da un uomo che aveva visto qualche volta nel bar del cugino.

Come raccontato dalla vittima, «l’uomo l’ha avvicinata con il pretesto di augurarle buone feste per poi tentare con insistenza e nonostante la sua resistenza di baciarla. Con forza l’ha appoggiata al muro e le ha tappato la bocca, palpeggiandola». La donna è riuscita a chiedere aiuto, catturando l’attenzione di due poliziotti che hanno bloccato l’uomo e, con l’aiuto dell’equipaggio di una volante, lo hanno arrestato.