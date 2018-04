«Non ci presenteremo, lo abbiamo già fatto sapere alla procura. Si tratta di un invito irrituale, i magistrati catanesi non hanno più la competenza sull'indagine». È la replica decisa di Rosa Emanuela Lo Faro, legale del comandante della Proactiva Open Arms, Marc Reig Creus, in merito all'invito a presentarsi giovedì nei locali di piazza Verga per un interrogatorio di garanzia. La notizia è stata diffusa da Radio Radicale.

L'ong a metà marzo è finita al centro di un'inchiesta della procura etnea, che aveva ordinato il sequestro dell'imbarcazione e ipotizzato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di associazione a delinquere, oltre che per il comandante, anche per la capa missione Ana Isabel Montes Mier e il coordinatore generale dell'ong Gerard Canals. L'impianto accusatorio, tuttavia, ha subito un duro colpo nel momento in cui il gip del tribunale di Catania ha stabilito l'insussistenza dell'associazione a delinquere, dichiarando di fatto incompetente la procura etnea sulla vicenda, dato che la nave di Proactiva era approdata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa.

«L'informazione di garanzia è stata notificata il 30 marzo - prosegue Lo Faro -. Ma presentarsi all'interrogatorio sarebbe inopportuno, lo ha stabilito il gip. Non c'è più l'accusa di associazione a delinquere e lo abbiamo già fatto presente alla procura di Catania». A spedire l'invito sono stati i magistrati Fabio Regolo e Andrea Bonomo, titolari dell'inchiesta nata dalla scelta fatta dalla ong spagnola di portare i migranti in Sicilia, dopo un primo sbarco a Malta. La vicenda si è svolta a metà marzo, nel corso di due giorni in cui i volontari impegnati nei soccorsi in mare avevano dovuto fronteggiare le minacce della guardia costiera libica che, armi in pugno, avrebbe intimato alla ong di cedere i migranti appena recuperati e fatti salire a bordo.

Successivamente, Proactiva ha fatto rotta verso Malta per consentire un intervento d'urgenza nei confronti di un neonato, per poi ripartire verso l'Italia. Quest'ultima scelta, secondo i magistrati catanesi, sarebbe stata priva di motivazione. Mentre gli indagati si sono difesi, ribadendo che il governo maltese non ha mai mostrato disponibilità ad accogliere nei propri porti i migranti recuperati nel Mediterraneo. «La volontà di incontrare gli organi inquirenti chiaramente rimane, ma vogliamo confrontarci con coloro che il gip ha stabilito debbano occuparsi di questa storia», conclude Lo Faro. I pm ragusani ai quali è stato trasferito il fascicolo relativo a Proactiva sono il capo della procura Fabio D'Anna e Santo Fornasier.