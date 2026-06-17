Foto di carabinieri

I carabinieri della stazione di Niscemi hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. L’operazione si inserisce nell’ambito delle indagini avviate dopo l’aggressione subita nei giorni scorsi da un pastore della zona.

Pistola pronta all’uso nascosta nel veicolo

Nel corso di alcune perquisizioni eseguite in casolari e terreni riconducibili all’indagato, nelle contrade Stizza e Vituso – Santa Venera Carrubba, i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e priva di segni identificativi. L’arma era nascosta in un vano sotto la cuffia della leva del cambio dell’autovettura dell’uomo ed era perfettamente funzionante, con due cartucce nel caricatore e un colpo già in canna.

Sequestrate oltre 150 cartucce

Le successive verifiche hanno permesso di trovare anche un sacchetto contenente 152 cartucce calibro 9, occultato all’interno della vaschetta del filtro dell’aria sotto il cofano motore dello stesso veicolo. Arma e munizioni sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti tecnici e balistici per verificare un eventuale utilizzo in altri episodi criminosi. Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni e trasferito nel carcere di Gela, a disposizione dell’autorità giudiziaria.