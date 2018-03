Vittoria di fondamentale importanza per il Trapani che al Provinciale stende di misura il Matera e avvicina così ulteriormente il Lecce, fermato al Via del Mare dal Siracusa sull’1-1. I granata si portano così a due sole lunghezze dai salentini e sono adesso virtualmente primi, dal momento che hanno una gara in meno rispetto ai pugliesi.

Il Matera (che si presenta con in panchina soltanto quattro giocatori) si rende pericoloso nei primi minuti con Casoli, il cui tiro finisce alto. I padroni di casa rispondono con Marras, ma Tonti blocca il suo colpo di testa. Al 20’ Corapi ci prova dal limite, palla alta. Quattro minuti dopo episodio che fa discutere, con l’arbitro che annulla una rete ai siciliani: sugli sviluppi di una punizione, Visconti trova Evacuo che mette in rete, ma il direttore di gara non convalida forse per un’iniziale posizione irregolare del difensore. Prima dell’intervallo ci provano ancora Evacuo e poi Palumbo, ma in entrambi i casi Tonti si rifugia in corner.

Le due squadre rientrano in campo senza cambi da una parte e dall’altra e il Trapani deve attendere solo tre giri di lancette per trovare il gol che poi deciderà il match: sugli sviluppi di un corner, torre di Pagliarulo e palla per Evacuo che di testa batte Tonti per l’1-0. La reazione ospite è quasi del tutto inconsistente, se non per un tiro a giro di Urso che esce di poco. Così è la formazione di mister Calori che sfiora il bis più volte prima con Corapi e poi con Palumbo. Nel finale ci prova anche Murano di testa, ma il pallone esce di poco a lato.

Il tabellino

Trapani (3-5-2): Pacini; Fazio, Pagliarulo, Visconti; Marras, Scarsella, Corapi, Palumbo (78' Steffé), Rizzo; Evacuo, Polidori (68' Murano). A disp.: Furlan, Ferrara, Bastoni, Canino, Girasole, Aloi, Dambros, Campagnacci, Minelli. All. Calori.

Matera (4-2-3-1): Tonti; Salandria, Buschiazzo, De Franco, Di Sabatino; Urso, Maimone; Di Livio, Tiscione, Sartore (71' Taccogna); Casoli. A disp.: Mittica, De Falco, Gigli. All. Auteri.

Arbitro: Zufferli di Udine (Saccenti-Marchi)

Marcatore: 48' Evacuo

Note: Ammoniti: Maimone (M), Palumbo (T)