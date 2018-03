Sono gravi le condizioni delle due persone ferite intorno alle 12 lungo corso Cavour da un’auto pirata. I due pedoni, un uomo una donna, sono stati falciati mentre stavano attraversando la strada in direzione del palazzo dell’ex Provincia. L'automobile, una Peugeot 206 di colore blu, viaggiava ad alta velocità. Dopo aver sbattuto con il parabrezza, sono finiti sull’asfalto. Vistose le tracce di sangue lasciate in strada.

L’uomo alla guida non si è fermato a soccorrerli, ma è stato già individuato dalla polizia che lo sta sottoponendo ad alcool test. Pare fosse ubriaco. A incastrarlo un poliziotto libero dal servizio che si è appuntato il numero di targa. A dare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti che si trovavano in quel momento lungo il corso Cavour. I feriti sono stati trasportati in ambulanza, uno al Papardo e l'altra al Policlinico. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili urbani.