Incendio la notte scorsa a Campobello di Mazara, nell'area in cui negli scorsi mesi hanno soggiornato oltre mille migranti impiegati come braccianti nella raccolta dell'uva e delle olive. Sul posto, in contrada Erbe bianche, sono arrivati i vigili del fuoco di Castelvetrano che hanno impiegato tre ore per domare le fiamme.

Al momento del rogo, si trovavano nell'area circa un centinaio di persone, che sono state fatte evacuare. I timori hanno riguardato anche la presenza di alcune bombole di gas, che sono state messe in sicurezza, evitando il rischio di esplosioni. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione.