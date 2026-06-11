Un 17enne aggredito, pare per una rapina, da un coetaneo – insieme a dei complici -, mentre stava trascorrendo la serata a Ramacca, nel Catanese. Erano circa le 22 quando la vittima si trovava seduta sul proprio motorino, in piazza Umberto I, a chiacchierare con un amico. Fino a quando, come immortalato da una telecamera di videosorveglianza della zona, un altro giovane non è arrivato e, all’improvviso, senza nessuna discussione precedente, lo ha aggredito. Con calci e pugni, fino a farlo cadere dal mezzo. Dopo l’iniziale sorpresa, la vittima riesce a togliersi il casco per poterlo utilizzare come arma di difesa. Ma la situazione peggiora.

Il giovane viene accerchiato da altri quattro ragazzi, arrivati per aiutare l’aggressore e ancora da identificare. E si fa ancora più tesa quando il primo picchiatore estrae un coltello a serramanico, costringendo il ragazzo a scappare, lasciando a terra il suo motorino. Dalla visione delle telecamere, i carabinieri sono presto riusciti a risalire al 17enne aggressore. Che, però, non si è fatto trovare in casa. Salvo poi presentarsi spontaneamente, insieme al padre, in caserma. Ritrovato anche il mezzo del ragazzo aggredito, che era stato rubato dai quattro complici e poi abbandonato vicino alla piazza. Il motorino è stato così restituito alla vittima.