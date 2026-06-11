Catania, porta a scuola un coltello da 19 centimetri

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Porta a scuola, a Catania, un coltello nello zaino. Succede in un istituto superiore del Catanese, dove il personale ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo aver trovato l’arma in possesso di un 17enne di Pedara. Subito convocato in vicepresidenza, insieme a genitori e docenti. Il coltello da 19 centimetri era protetto da una guaina di plastica ed era stato introdotto a scuola dentro lo zaino del minore. L’arma è setata sequestrata dai militari, che hanno proceduto a denunciare il 17enne.