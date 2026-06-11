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Una lunga scia di reati e di sangue, conclusa con otto fermi, stamattina, a Palermo. È il blitz eseguito da polizia e carabinieri insieme, che ha portato al fermo per Massimo Gioè (41 anni), Riccardo Civiletti (25 anni), Danilo D’Ignoti (38 anni), Dionisio Mineo (35 anni), Rosario Piazza (20 anni), Davide Carcione (25 anni), Salvatore Modica (19 anni) e Samuel D’Acquisto (21 anni). Accusati, a vario titolo, di tentata estorsione e tentato omicidio, aggravati dal metodo mafioso, e furto pluriaggravato. Mettendo insieme diversi eventi che, da settimane, avevano funestato varie zone della città: dai colpi di kalashnikov di via Don Minzoni al tentato omicidio di via Montalbo, dove un uomo è stato gambizzato. Comprso l’incendio all’autolavaggio di via Lanza di Scalea e le bottiglie incendiarie davanti ai lidi di Isola delle Femmine.

I commenti della politica

«Ho chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per congratularmi personalmente per la brillante operazione antimafia condotta stamattina. L’azione tempestiva e coordinata dello Stato conferma la determinazione nel contrastare ogni forma di violenza e intimidazione mafiosa», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. E, dal canto suo, anche il ministro ha voluto commentare il blitz di Palermo, sottolineando la risposta alle polemiche sull’emergenza criminalità e sicurezza a Palermo. «Mentre molti strumentalizzano singoli episodi, per quanto gravi, e si dilungano in chiacchiere da talkshow, magistratura e forze dell’ordine proseguono con dedizione e professionalità nel loro impegno contro ogni forma di crimine e illegalità». Annunciando anche la sua presenza a Palermo lunedì, per presiedere il Comitato provinciale ordine pubblico.