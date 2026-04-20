Foto di Youngo

Nuova apertura Youngo a Catania: al Katané arrivano le 24 stanze di sfide Cube Challenges

20/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Un nuovo spazio per incontrarsi, giocare e condividere esperienze». Così Youngo, il centro divertimenti per la famiglia, annuncia una nuova sede a Catania: al centro commerciale Katané, in cui porta anche il Cube Challenges, format internazionale finora disponibile, in Italia, solo a Roma. L’inaugurazione è prevista per martedì 22 aprile alle 18, quando il pubblico potrà sperimentare gratuitamente alcune attrazioni. Ma non solo. Nei prossimi mesi è prevista anche l’apertura di un’area sportiva di oltre duemila metri quadrati con campi di padel e pickleball.

Cosa sono le sfide Cube Challenges

Nei 1900 metri quadrati già pronti al centro commerciale Katané arriveranno non solo gli spazi Youngo dedicati ai più piccoli e le aree per feste e socialità. Ma anche l’esperienza dei Cube Challenges: 24 stanze tematiche, con altrettante sfide, da superare con abilità fisiche, logica e intuizione. E, soprattutto, collaborando con familiari e amici. Per un’esperienza di tempo libero che mette al centro il lavoro di squadra.

L’impegno per un divertimento sicuro

Gli spazi Youngo si propongono per essere adatti a tutta la famiglia, compresi i più piccoli. A cui va un’attenzione speciale, con l’adesione al programma Safeplay – Sale giochi eticamente protette: un protocollo definito dall’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. Uno strumento tramite cui, dopo un’apposita fase formativa, si certifica uno spazio non solo come sicuro per i minori, ma anche come proposta di gioco educativo e relazionale.


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