Foto del sito ufficiale dell'aeronautica militare

Da Palermo a Milano: il volo salvavita per un bambino di due anni

04/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Volo salvavita per un bambino di due anni da Palermo a Milano. Il bimbo, affetto da una grave patologia, è stato trasferito con la massima urgenza con un volo dell’aeronautica militare dal Policlinico di Palermo all’ospedale Irccs di Milano.

Il volo salvavita per un bambino da Palermo a Milano

Il volo salvavita, richiesto dalla prefettura di Palermo e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, è stato effettuato con un velivolo G-650 appartenente al 31/mese Stormo. Il piccolo paziente è stato imbarcato presso lo scalo del capoluogo siciliano assistito da un’equipe medica e dai genitori.

Il viaggio

Il velivolo è decollato da Palermo alle 15 di oggi pomeriggio ed è atterrato all’aeroporto di Linate (Milano). Da lì, a bordo di un’ambulanza, il bimbo è stato immediatamente trasferito verso la struttura ospedaliera milanese per le cure necessarie.

I voli dell’aeronautica militare

I reparti di volo dell’aeronautica militare sono a disposizione della collettività 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. Con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita, organi o equipe mediche. Questo servizio è garantito dagli aerei del 31/mese Stormo di Ciampino, del 14/mese Stormo di Pratica di Mare e della 46/mese Brigata Aerea di Pisa. Sempre pronti al decollo in tempi ridottissimi su tutto il territorio nazionale.

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