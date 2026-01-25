Volo di Stato d’emergenza per un neonato in pericolo di vita

25/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Trasporto sanitario d’urgenza con un volo di Stato per un neonato di due mesi, trasferito da Taormina a Roma. L’areo è atterrato all’aeroporto di Ciampino, per consentire il suo trasferimento presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù della capitale. Dal San Vincenzo di Taormina, dove si trovava ricoverato, in pericolo di vita. A richiedere l’attivazione della procedura, che necessita dell’autorizzazione della presidenza del Consiglio, è stata la prefettura di Messina. L’Aeronautica militare ha affidato la missione al 31 Stormo di Ciampino, tra i reparti operativi per questo tipo di emergenze, dotati di aeroambulanze G650. Il piccolo si è imbarcato, insieme al padre e una equipe di medici, all’aeroporto di Catania intorno alle 10, per arrivare a Roma circa tre ore dopo, dove ad aspettarlo c’era un’ambulanza.



