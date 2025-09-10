Nuovo volo diretto Catania-Montreal: «Consolida i rapporti tra Sicilia e Canada»

Si arricchisce l’offerta di rotte internazionali dell’aeroporto di Catania. Dalla prossima estate Air Canada lancerà un nuovo volo nonstop tra Catania e Montreal rafforzando ulteriormente i collegamenti tra la Sicilia e il Nord America. La compagnia canadese opererà il collegamento diretto fra le due città con tre voli a settimana a partire dal 4 giugno e per tutta la stagione estiva. La nuova tratta offrirà ai viaggiatori siciliani un accesso diretto a una delle più dinamiche metropoli canadesi e, al tempo stesso, renderà ancora più semplice per i visitatori provenienti dal Canada e dal Nord America scoprire le bellezze della Sicilia.

«La nuova rotta Catania-Montreal rappresenta un passo strategico per il nostro scalo e per l’intera regione – ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac – Questo collegamento diretto consoliderà i rapporti tra la Sicilia e il Canada, valorizzando le relazioni culturali che da sempre uniscono le due comunità. L’arrivo di Air Canada su Catania contribuirà non solo a incrementare i flussi turistici, attirando viaggiatori interessati a vivere la nostra isola, ma – aggiunge – offrirà anche nuove opportunità di sviluppo economico per le imprese locali che guardano al mercato canadese e nordamericano. Questa operazione, che segue l’attivazione della tratta Catania-New York di Delta Air lines, conferma ancora una volta la vocazione internazionale dell’aeroporto di Catania, capace di attrarre con successo partner globali di primo livello. Con grande entusiasmo – conclude Torrisi – accogliamo questa nuova collaborazione che segna un ulteriore passo avanti nel posizionamento della Sicilia come destinazione internazionale di primo piano».

A poche ore dall’annuncio di Sac, è arrivato il comunicato da parte dell’ufficio stampa del Comune di Catania con le parole «di grande compiacimento» del sindaco Enrico Trantino per questa nuova tratta che «rafforza la centralità internazionale del nostro aeroporto e proietta la Sicilia verso nuovi orizzonti di crescita. Questo volo – si legge nella nota – non è soltanto un ponte verso una delle città più dinamiche e multiculturali del Canada, ma soprattutto un modo per avvicinare alla Sicilia i tanti connazionali che vivono in Nord America, mantenendo vivo il legame con le proprie radici e offrendo loro la possibilità di ritornare più facilmente nella terra d’origine. Allo stesso tempo – continua il primo cittadino etneo – la nuova rotta aprirà le porte a flussi turistici inediti, capaci di arricchire il tessuto economico e culturale della nostra regione, portando sempre più visitatori a scoprire la bellezza, la storia e l’accoglienza che contraddistinguono la Sicilia. È un risultato – conclude – che ci invita a guardare con fiducia al futuro della nostra città e dell’intera Isola».