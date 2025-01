Vizzini, è ai domiciliari ma continua a spacciare insieme alla madre: arrestati un 47enne e una 65enne

Già ai domiciliari per spaccio di droga, avrebbe continuato a spacciare insieme alla madre. A Vizzini, in provincia di Catania, un 47enne e sua madre – di 65 anni – sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri: l’accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Già lo scorso settembre l’uomo era stato colto in flagranza dai carabinieri, che lo avevano sorpreso dentro casa sua con della marijuana e la relativa attrezzatura per la pesatura della droga e per il suo confezionamento, finalizzato alla vendita al dettaglio. In quell’occasione, quindi, l’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari. Ma su di lui il monitoraggio dei militari è continuato.

Così i carabinieri hanno potuto notare come la casa fosse frequentata da persone note alle forze dell’ordine come assuntrici di sostanze stupefacenti. Con la scusa di un controllo a proposito della presenza dell’uomo in casa, i carabinieri hanno bussato alla porta del 47enne e hanno fatto una perquisizione, che avrebbe fornito riscontri alla ipotesi investigative dei militari: sopra una credenza della cucina, infatti, hanno trovato una busta con 30 grammi di marijuana. Nella stanza da letto della madre dell’uomo – anche lei presente in casa durante la perquisizione – dentro un contenitore di plastica i carabinieri hanno trovato dieci spinelli già preparati, mentre dentro una borsa della 65enne hanno trovato oltre 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 240 euro, somma ritenuta guadagno dell’attività di spaccio. L’uomo e la donna sono stati arrestati e messi ai domiciliari.