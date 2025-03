Tentato omicidio a Vittoria, il 30enne ammette di aver sparato e chiarisce il movente

Ha ammesso di essere stato lui e di aver agito con un movente passionale. È quello che stamattina Giovanni Bocchieri, 30 anni, avrebbe detto al giudice per le indagini preliminari per spiegare quanto avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo a Vittoria, in provincia di Ragusa. L’uomo, che si trova in carcere, avrebbe detto al gip anche di aver compreso la gravità di quanto commesso. Intorno alle 4 del mattino di domenica scorsa Bocchieri sarebbe arrivato sotto casa della vittima, un ragazzo di 28 anni. A quel punto l’avrebbe chiamato e quando il giovane si sarebbe avvicinato all’auto guidata da Bocchieri, quest’ultimo avrebbe sparato contro di lui un primo colpo di pistola, che lo ha colpito al braccio sinistro. A quel punto il 28enne avrebbe provato a scappare, ma Bocchieri sarebbe sceso dall’auto, l’avrebbe rincorso a piedi e gli avrebbe sparato contro altri colpi di pistola.

Per le ferite riportate il giovane è stato trasferito in codice rosso prima all’ospedale di Vittoria e poi al Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è stato operato per ricomporre una frattura all’omero dovuta al colpo di pistola. In un primo momento la sua prognosi era riservata, dopo qualche ora è stata sciolta: il 28enne, infatti, non è in pericolo di vita. L’avvocato di Bocchieri ha chiesto per l’uomo l’applicazione degli arresti domiciliari; la procura, invece – oltre ad aver convalidato l’arresto – ha chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere. Al termine dell’udienza – che si è tenuta nel carcere di Ragusa – il giudice si è riservato sulla decisione. Bocchieri è accusato di tentato omicidio e di reati in violazione delle norme in materia di armi.