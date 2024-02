Vittoria: moglie e figli «costretti a vivere in un clima di sudditanza e terrore», in carcere un 44enne

Violenze verbali e fisiche, minacce e botte. Così un 44enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, avrebbe costretto la moglie e i figli a «vivere in un persistente clima di sudditanza, di terrore e di paura». Dopo la denuncia della donna, il 44enne – con precedenti per associazione mafiosa, stupefacenti, estorsione e rapina – è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile ed è finito in carcere.

Secondo il racconto fatto dalla vittima ai poliziotti, l’uomo già dal 2021 avrebbe avuto nei suoi confronti delle condotte vessatorie. A questo si sarebbero poi aggiunte continue richieste di denaro esaudite dalla donna per paura di ulteriori ritorsioni. La ricostruzione della vicenda ha permesso di accertare la «pericolosità sociale» dell’uomo per i suoi comportamenti violenti. Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato portato nella casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.