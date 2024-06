Vittoria, rifiuti speciali incendiati in una discarica abusiva: denunciato un 42enne

Rifiuti speciali e pericolosi in una discarica abusiva. A Vittoria, in provincia di Ragusa, un 42enne è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia. L’uomo sarebbe stato colto in flagrante mentre stoccava e depositava in un terreno – usato come discarica abusiva – rifiuti speciali e rifiuti pericolosi. Secondo quanto emerge dalle indagini, già prima dell’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo avrebbe incendiato dei rifiuti. La discarica abusiva si trovava vicino a una zona residenziale. Data l’entità dell’incendio, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco; per quanto riguarda il ripristino dei luoghi la polizia ha informato i vigili urbani di Vittoria.