Mazzarino, sequestrate duecento cartucce illegali per fucili e pistole

Duecento cartucce sono state sequestrate dai carabinieri nel corso di un controllo straordinario nelle aree rurali di Mazzarino. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione nella proprietà agricola riconducibile a un 59enne del luogo. Durante l’ispezione del casolare, i militari hanno trovato il munizionamento, detenuto in assenza di regolare denuncia. Sono state sequestrate complessivamente quasi duecento cartucce di vario calibro sia per fucili, sia per pistola. Tutto il materiale, in ottimo stato di conservazione, è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato denunciato in stato di liberà per detenzione illegale di munizionamento.