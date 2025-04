Finti dipendenti della società, si fanno accreditare settemila euro di stipendi. Denunciati per truffa

Quattro denunciati dai carabinieri di Siracusa, per truffa in concorso. Un 38enne con precedenti per reati contro il patrimonio, una 44enne e due 70enni, tutti residenti nel nord Italia, a ottobre hanno contattato via mail l’ufficio gestione del personale di una società di implementazione e gestione di piattaforme digitali e applicazioni ingegneristiche di Melilli, fingendosi dipendenti. Col pretesto di avere cambiato l’Iban del proprio conto corrente erano riusciti a farsi accreditare settemila euro di stipendi, corrispondenti a tre mensilità, sulle proprie coordinate bancarie. Le attività investigative condotte dai carabinieri a seguito della denuncia presentata dal responsabile delle risorse umane della società, hanno consentito di risalire agli autori della truffa seguendo il percorso del denaro.