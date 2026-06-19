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Vittoria, alla famiglia di lei non piace lui e finisce a coltellate

19/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una relazione vista per niente bene dai familiare di lei: finisce a coltellate l’incontro tra il padre e i fratelli della donna e l’aspirante fidanzato a Vittoria, nel Ragusano. Il 40enne, ferito, è riuscito a fermare i carabinieri per strada e a chiedere loro aiuto. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, l’uomo ha raccontato ai militari di essere stato aggredito dal padre 48enne della donna con cui ha una relazione sentimentale, e dai suoi figli – fratelli di lei – di 24 e 19 anni. Rintracciati da altre pattuglie, gli uomini hanno raccontato la loro versione dei fatti. Di certo c’è che, dopo aver perquisito le case, i militari hanno trovato nell’abitazione del 40enne un coltello macchiato di sangue. E, a casa della famiglia di lei, il padre anche lui ferito. I tre familiari sono stati arrestati e trasferiti in carcere per tentato omicidio.

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