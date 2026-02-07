Foto di Dario De Luca

Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata ieri sera a Vittoria, in provincia di Ragusa. A quanto parte la bambina si trovava a casa quando è stata vittima di un incidente domestico con dell’acqua bollente. Secondo quanto si apprende ha riportato ustioni gravi al lato sinistro del corpo, al torace, al braccio e all’anca. La bambina è stata trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e trasferita subito dopo al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania.