Bambini della scuola dell’infanzia maestri pasticcieri per un giorno con Siculabrioche

Maestri pasticcieri per un giorno con l’obiettivo di provare a replicare l’inconfondibile brioscia co’ tuppu. Un’esperienza unica quella che hanno vissuto 15 piccoli alunni – dai 3 ai 5 anni – della scuola dell’infanzia dell‘istituto comprensivo Francesco Guglielmino-plesso Turi D’Agostino di Aci Catena, in provincia di Catania. A ospitarli, nello stabilimento di Acireale, l’azienda Siculabrioche, realtà leader in Italia e in Europa nella produzione e vendita di brioche siciliane. I bambini, accompagnati da due insegnati e una rappresentante di classe, sono stati dotati di grembiulini e cappelli da chef e hanno potuto affrontare in sicurezza un percorso che ha svelato loro tutte le fasi della produzione: dall’impasto allo spennellamento passando per la lievitazione e la cottura. Occhi stupefatti e tanta curiosità anche durante l’ultima fase: quella del confezionamento in atmosfera protetta all’interno di apposite capsule.

Un percorso che passa anche per la mani degli operai che lavorano manualmente ogni singola brioche per una produzione che raggiunge i 15mila pezzi prodotti e spediti ogni giorno. La visita in azienda, però, non si è esaurita così. Gli alunni hanno affrontato anche una seconda fase del tour con una sorta di replica di quanto visto nello stabilimento. Così si sono trasformati in piccoli pasticcieri alle prese con impasti da lavorare e modellare, il tutto sotto la supervisione del titolare Lucio Pappalardo. La mattinata si è conclusa con l’immancabile assaggio delle tradizionali brioche appena sfornate, servite con del gelato artigianale, e con la consegna di alcuni omaggi.