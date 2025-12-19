Violenza su figlia di 9 anni, confermata condanna oltre 12 anni 

19/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha confermato la condanna a 12 anni e 5 mesi inflitta a un quarantenne. Si tratta di un padre che avrebbe usato violenza sulla figlia di 9 anni. Il collegio presieduto da Sergio Gulotta ha ribadito la sentenza emessa dal tribunale di Termini Imerese (Palermo). Luogo in cui si sarebbero svolti i fatti.

L’uomo, separato dalla moglie, che aveva portato i figli con sé nell’abitazione che divideva con il nuovo convivente, avrebbe approfittato di un momento in cui i due bambini gli erano stati affidati temporaneamente. Nel processo la mamma si è costituita parte civile. Anche la piccola, alla quale è stato nominato un curatore speciale, era rappresentata personalmente nel processo, attraverso gli avvocati Maria Zito Plaia e Pierfranco Puccio.

