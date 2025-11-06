Con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni dell’ex fidanzata di 15 anni, la polizia ha arrestato un 21enne residente a Scicli, in provincia di Ragusa.

Violenza sessuale alla ex fidanzata di 15 anni

I poliziotti hanno arrestato il giovane per violenza sessuale nei confronti della ex fidanzata 15enne in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ragusa, su richiesta della procura. Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta a settembre dai genitori della ragazza. Nel corso delle investigazioni, è emerso che la ragazza minorenne era affetta da uno «stato di debolezza emotiva».

Le indagini dopo la denuncia dei genitori

Stando a quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, la 15enne sarebbe stata costretta a subire una serie di maltrattamenti, vessazioni, minacce e abusi sessuali fin dall’inizio della relazione sentimentale con il 21enne. Un rapporto che sarebbe iniziato nel mese di maggio. Oltre a essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza sarebbe stata indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori. Beni da consegnare al fidanzato 21enne che, inoltre, avrebbe utilizzato indebitamente anche il bancomat di famiglia. Per questo motivo, il giovane è indagato pure per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il ragazzo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.