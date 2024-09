Catania, 19enne arrestato per una tentata violenza sessuale

Foto di Alberto Sanchez da Pixabay

Avrebbe adescato una turista di origine polacca di 45 anni con la scusa di un giro in scooter e poi avrebbe tentato di violentarla. Per questo è stato denunciato dai carabinieri un giovane di 19 anni, residente a Catania, con l’accusa di tentata violenza sessuale.

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini la donna, che da qualche giorno soggiornava in un b&b del capoluogo etneo insieme a due amiche, si trovava in centro per trascorrere una serata di svago. Dopo cene, le tre donne si sarebbero spostate per bere qualcosa in un locale. In quel momento, la donna è stata avvicinata da un giovane che le ha proposto un giro in scooter per esplorare i vicoli storici della città. La turista ha accettato l’invito.

Quando la vittima ha chiesto di essere riaccompagnata, il giovane si è invece fermato in un vicolo vicino piazza Federico di Svevia, nella zona del Castello Ursino. Qui il ragazzo, strattonandola per un braccio, avrebbe tentato di baciarla, senza il suo consenso. La donna sarebbe poi riuscita a liberarsi e a fuggire, chiedendo aiuto. A quel punto è intervenuto un cittadino che si trovava nei paraggi. L’uomo ha chiamato il numero unico per le emergenze (112). Così sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno soccorso la donna e l’hanno affidata alle cure degli operatori sanitari del 118.

Il 19enne, però, dopo il fallito tentativo di violenza, è scappato. Ma, nel giro di poche ore, è stato identificato tramite la descrizione fatta dalla vittima. La turista, dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale San Marco senza avere riportato lesioni, ha denunciato il 19 enne che dovrà rispondere delle accuse di tentata violenza sessuale.