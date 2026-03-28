Un diciottenne di Corleone è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver violentato lo scorso febbraio una quattordicenne conosciuta durante una festa di carnevale in paese. L’ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale per i minorenni, su richiesta della procura dei minori guidata da Claudia Caramanna. All’epoca dei fatti l’indagato aveva 17 anni. La ragazzina è stata condotta dal giovane in una strada buia e isolata. Dopo i fatti la vittima è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni.