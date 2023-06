Violenza in famiglia per i soldi della droga. Finisce in carcere un 15enne di Canicattì

Un quindicenne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Canicattì, in provincia di Agrigento, che hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale per i minorenni di Palermo su richiesta della procura per i minori. Il ragazzino è stato condotto nell’istituto di pena Malaspina del capoluogo siciliano. Il provvedimento è scattato dopo le segnalazioni per maltrattamenti in famiglia che hanno riguardato il 15enne. La madre, infatti, in più occasioni si è rivolta al personale del commissariato per denunciare i comportamenti violenti del figlio, diretti a ottenere denaro per acquistare la droga.