Mascalucia, sottoposto al divieto di avvicinamento continuava a perseguitare la ex

A Mascalucia, in provincia di Catania, i carabinieri hanno sottoposto agli arresti domiciliari – con braccialetto elettronico – un 41enne che, noncurante della misura del divieto di avvicinamento, avrebbe continuato a vessare l’ex fidanzata 38enne perché non accettava la fine della loro relazione. Le indagini hanno fatto luce sui continui comportamenti vessatori che l’uomo avrebbe tenuto tra marzo e aprile 2023. Il 41enne era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex in seguito alla querela presentata nel 2022 dalla donna, che disse di essere stata più volte presa a pugni dal compagno e poi sbeffeggiata. L’uomo aveva poi convinto la ex a ritirare la querela e in sede di udienza processuale la donna aveva riferito al giudice che l’indagato era «cambiato». Il giudice, tuttavia, non convinto aveva comunque deciso di non revocare la misura del divieto di avvicinamento. Un mese più tardi la donna sarebbe stata privata dal telefono cellulare dall’uomo, che le avrebbe anche cancellato fotografie, chat e applicazioni.