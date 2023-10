Catania, vino prodotto con pratiche illegali: oltre mille litri sequestrati dal Nas

Maxi sequestro da parte dei carabinieri del Nas in tutta Italia pari a 300mila litri di vino (di prodotto in fermentazione o già trasformato) con parametri irregolari e tre tonnellate di zucchero usate per aumentare la gradazione. In totale si contano 218 operatori della filiera segnalati e 344 violazioni amministrative con rispettive multe pari a 290mila euro. Il valore commerciale delle strutture chiuse e dei prodotti sequestrati ammonta a undici milioni di euro. Sul fronte regionale, i controlli hanno riguardato due aziende vitivinicole (di cui non ci sono stati forniti i nomi) della provincia Catania.

Sono stati sequestrati 700 litri di vino bianco, stoccato in vasi vinari non identificati e privo di tracciabilità, e dieci chili di trucioli di rovere usati in modo abusivo nelle pratiche enologiche sui vini DOP. A cui si aggiungono tre vasi vinari non registrati. In un’altra azienda agroalimentare della stessa provincia sono stati sequestrati 1.200 litri di prodotto vinoso contenuto in un vaso vinario privo di registrazione sanitaria e 38 chili di zucchero usato all’interno del laboratorio di vinificazione. Il valore del sequestro corrisponde a circa 90mila euro.

