A Messina tensione manifestanti-polizia al corteo No Ponte

Momenti di tensione, a Messina, durante il corteo dei No ponte. I manifestanti hanno sfilato tra striscioni, carri allegorici e musica, esprimendo il loro dissenso verso il progetto, quando, mentre erano diretti al Palacultura, la polizia ha effettuato una carica di alleggerimento per disperdere i manifestanti, all’incrocio tra via XXIV maggio e viale Boccetta. Dopo pochi minuti la situazione è tornata alla normalità.