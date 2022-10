Vino. Renzo Rosso rileva il 40% di Benanti

Il fascino dell’Etna e del suo vino in particolare conquista anche Renzo Rosso, patron di Diesel (foto GettyImages) che già da qualche tempo guarda con particolare attenzione al settore e alle produzioni vinicole di qualità.

E’ infatti ufficiale la notizia -riportata dal quotidiano di economia e finanza “Il Sole 24 Ore”- dell’acquisizione del 40% della storica azienda Benanti, fondata nel 1988 dal cavaliere del lavoro Giuseppe Benanti, vero e proprio precursore della viticoltura etnea contemporanea, capace con i suoi prodotti di far conoscere al grande pubblico ed esaltare le peculiarità dei principali vitigni autoctoni: il nerello mascalese, il nerello cappuccio, il carricante.

Un investimento importante quello di cui si parla, del valore di 7 milioni e mezzo di euro circa, compiuto attraverso la società di investimento Red Circle Investments di Bassano del Grappa che lo scorso anno ha già acquisito una parte consistente di un’altra azienda leader nel settore: la Masi agricola, produttrice dell’apprezzatissimo Amarone della Valpolicella.

Oggi cantina Benanti è gestita dai figli del cav. Benanti, Antonio e Salvino, e produce circa 170 mila bottiglie, il 75% vendute fuori dai confini nazionali (i mercati di riferimento sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada).

Tra i prodotti iconici diventati punto di riferimento per appassionati e intenditori figurano il “Pietra Marina Etna Bianco Superiore”, il “Rovittello Particella No. 341 Etna Rosso Riserva” e il “Serra della Contessa Particella No. 587 Etna Rosso Riserva”.

Renzo Rosso approda in Sicilia con grande entusiasmo e – come riportato dal giornale di Confindustria- si dice da sempre innamorato della regione e onorato di poter lavorare con la famiglia Benanti.