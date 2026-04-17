I vini Rosa’ di Lento e Magliocco in volo con papa Leone XIV in Africa

Un traguardo che unisce prestigio internazionale e identità territoriale: due delle eccellenze enologiche di Cantine Lento sono state selezionate per il servizio di bordo del volo papale in occasione del viaggio apostolico di Sua Santità. A rappresentare il patrimonio vitivinicolo calabrese a bordo dell’aeromobile saranno il nuovo Rosa’ di Lento e il Magliocco in purezza, due etichette che raccontano, con sfumature diverse, l’eleganza e la forza del terroir di Lamezia Terme.

«La selezione operata per il volo papale premia due anime della nostra produzione – racconta Manuela Lento – Il Rosa’ di Lento è l’ultima raffinata novità della cantina: un rosato moderno e vibrante che cattura la luce del Mediterraneo, capace di coniugare freschezza floreale e una struttura sapida e persistente. E il Magliocco in purezza, l’orgoglio della tradizione: un rosso identitario che esprime il carattere nobile del vitigno autoctono per eccellenza, lavorato con una maestria che ne esalta l’eleganza dei tannini e la complessità aromatica».

Una conferma dell’eccellenza calabrese, ma non solo. Essere presenti sulla tavola del Santo Padre è un riconoscimento che va oltre il valore tecnico del vino: con un tributo alla costanza della famiglia Lento nella valorizzazione dei vitigni storici e nella tutela del paesaggio agricolo calabrese. Le etichette di Cantine Lento erano già state scelte nel 2021 per il volo di papa Francesco in Iraq. Adesso saranno nel menu di bordo di Papa Leone XIV nel viaggio apostolico più lungo dalla sua proclamazione, dal 13 al 23 aprile. Dopo l’arrivo in Algeria, il programma papale prevede tra le sue tappe anche Camerun, Angola e Guinea equatoriale.