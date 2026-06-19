Catania: viale Mediterraneo chiuso di notte per lavori

Foto di Comune di Catania

Chiuso al traffico di notte il viale Mediterraneo a Catania. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea al traffico di viale Mediterraneo e delle relative bretelle di accesso. Una chiusura necessaria per eseguire, in condizioni di sicurezza per gli operatori, interventi urgenti e coordinati di manutenzione del sottopasso.

I lavori in viale Mediterraneo a Catania

I lavori prevedono la pulizia generale, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, l’ammodernamento e la sostituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Gli interventi su viale Mediterraneo a Catania si svolgeranno nelle notti da lunedì 22 a giovedì 26 giugno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Durante tale fascia oraria, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’esecuzione delle lavorazioni.

La misura interessa specificamente l’intero tracciato di viale Mediterraneo, la bretella di collegamento tra viale Marco Polo e via Vincenzo Giuffrida, la bretella di collegamento tra il controviale sud di viale Odorico da Pordenone e viale Mediterraneo e la bretella di collegamento tra via Nuovalucello e viale Mediterraneo. Il Comune di Catania invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata e a pianificare percorsi alternativi durante le fasce orarie indicate.