«Da una cartina geografica su cui ho segnato i primi punti è partito il mio viaggio in Sicilia lungo già otto anni». Milanese di nascita e siciliano d’origine, Mirco Mannino ha già pronto l’itinerario dei prossimi luoghi da visitare alla scoperta dell’Isola. «Che, in realtà – racconta a MeridioNews – ho cominciato a esplorare da bambino quando trascorrevo le estati in vacanza dai nonni». Oggi il percorso è strutturato e raccontato con dei video raccolti sul suo canale Youtube uno da ciascuno dei quasi 150 luoghi visitati. «Divulgo tante Sicilie, soprattutto i posti meno conosciuti. Con l’obiettivo di creare una sorta di format televisivo di promozione e divulgazione territoriale, partendo dall’idea che il bello è dietro casa».

Dalla curiosità al progetto

E, in effetti, da qualche anno, per Mirco Mannino davvero la Sicilia è diventata casa. «In parte lo è sempre stata – dice al nostro giornale -. Sin dai tempi delle vacanze estive trascorse a casa dei nonni materni a Sampieri (frazione di Scicli, in provincia di Ragusa, ndr)». Sono quelli dell’infanzia i tempi in cui in lui matura il desiderio di esplorare e conoscere tutta l’isola. «Quando venivo con la famiglia, stavo sempre negli posti – spiega -. Ma, di anno in anno, ho sviluppato una curiosità e un interesse sempre maggiori per questa terra». Merito anche delle persone che ha incrociato sulle spiagge del Ragusano. «Conoscevo lì gente che arrivava da ogni parte dell’isola. Ero affascinato dai racconti dei luoghi. Così ho deciso che avrei voluto vederla per intero», racconta Mannino che, nel frattempo, è diventato una guida turistica ed escursionistica e si è stabilito a Catania.

L’idea itinerante di un viaggio in Sicilia

Questione di tempo e di impegno per fare in modo che quest’idea itinerante di un viaggio in Sicilia prendesse forma. Dopo una laurea in Scienze alimentari, «ho preso un volo di sola andata perché era maturata in me la scelta di viverci proprio in quest’isola per conoscerla davvero». Dopo una prima stagione come cameriere a Scicli, capisce che per portare avanti il suo progetto servono fondi. «Per questo motivo – ricostruisce – mi sono trasferito temporaneamente in Germania. Dove ho lavorato come gelataio per mettere da parte i soldi necessari per gli strumenti necessari». Con un’auto, una macchina fotografica e un computer portatile, poteva cominciare il viaggio in Sicilia di Mirco Mannino che non è mai terminato.

Il prossimo itinerario

«A lungo avevo preso appunti scrivendoli a penna su un quaderno che conservo ancora». Metodico e organizzato, «il criterio che applico per scegliere i posti da visitare è semplice – spiega Mannino – che abbiano un aspetto archeologico, naturalistico o urbano interessante». Dell’isola praticamente non resta escluso quasi nulla. Dalle zolfare alle saline, dal mare alle montagne, dai borghi rurali ai siti preistorici, dai castelli ai borghi più belli. «Il prossimo progetto che partirà a ottobre, perché d’estate non viaggio, riguarda l’entroterra – anticipa -. E, in particolare, le frazioni di Messina dove mi piacerebbe tornare a fare una cosa che facevo all’inizio». Ovvero chiedere ospitalità – non ai Comuni o alle istituzioni come è stato più di recente – alle persone del posto «che è un modo per conoscere la parte più autentica dei luoghi creando reti e legami che mi porto dietro anche nella successiva tappa del mio viaggio in Sicilia».