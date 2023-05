Catania, in via della Concordia scoperta sala giochi abusiva in una cartoleria

I carabinieri di Catania hanno sanzionato i titolari di un chiosco bar e di una cartoleria di via della Concordia per un ammontare complessivo di 40mila euro. Nello specifico, nel primo esercizio, i militari hanno constatato l’installazione di alcune slot machine non conformi ai regolamenti vigenti, che, di conseguenza, sono state sequestrate. Due totem, peraltro, erano stati montati su suolo pubblico abusivamente. Infine il gestore del chiosco è stato denunciato a piede libero per furto aggravato avendo effettuato un allaccio abusivo alla rete Enel. Nei locali della cartoleria, invece, gli uomini dell’Arma hanno scoperto una sala giochi del tutto abusiva, accertando anche in questo caso la presenza di slot machine non a norma e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.