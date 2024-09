Vetrine spaccate, furti in pasticceria e negozio abbigliamento a Palermo

CaroCavallo & Velasurf

I ladri sono arrivati a bordo di un’auto e hanno sfondato la vetrina del negozio Caro Cavallo che si trova in via Daniele Manin a Palermo in pieno centro. In pochi minuti hanno portato via diversi capi di abbigliamento, valigie e borse. Sono fuggiti via non appena è arrivata la vigilanza. «Non sono reati legati all’estorsione – ha detto il titolare del negozio – ma gesti di disperazione». Un altro colpo è stato messo a segno in via Mariano Stabile nella pasticceria 2Hearts Bakery. Anche in questo caso è stata danneggiata la vetrina e portato via il registratore di cassa. Sono in corso le indagini anche su questi due furti che fanno parte di una lunga serie di colpi ai danni dei commercianti palermitani