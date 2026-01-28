Foto di Fdi Sicilia

Dopo Niscemi vertice di Giorgia Meloni a Catania. «Massima attenzione per la Sicilia»

28/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo aver sorvolato i territori della Sicilia più colpiti dal maltempo e avere partecipato a una riunione a Niscemi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri: il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci; il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano; il sindaco di Catania, Enrico Trantino; il sindaco di Messina Federico Basile; il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; oltre i prefetti di CataniaMessina e Siracusa.

Meloni in Sicilia e il nodo fondi per la ricostruzione

In una nota stampa di Palazzo Chigi, spiegando che «nel corso del vertice, è stata ribadita la massima attenzione del Governo per l’emergenza in corso che colpisce Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato ricordato che la dichiarazione di stato d’emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri, con l’iniziale stanziamento di 100 milioni di euro (somma che dovranno dividersi le tre regioni, ndr), rappresenta solo la prima risposta ai territori colpiti, in attesa di un quadro più definito della situazione e una esatta quantificazione dei danni. Il Governo sta lavorando alla definizione del decreto-legge di assegnazione delle risorse necessarie». 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente stradale a Motta Sant’Anastasia, pedone investito e ucciso
Leggi la notizia

Dopo aver sorvolato i territori della Sicilia più colpiti dal maltempo e avere partecipato a una riunione a Niscemi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri: il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci; il presidente della Regione Siciliana, […]

Università bandita, condannato l’ex rettore Francesco Basile. Sono 45 le assoluzioni
Leggi la notizia

Dopo aver sorvolato i territori della Sicilia più colpiti dal maltempo e avere partecipato a una riunione a Niscemi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri: il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci; il presidente della Regione Siciliana, […]

Harry, il ciclone che ha messo in ginocchio la Sicilia: perché è successo e cosa ci aspetta
Leggi la notizia

Dopo aver sorvolato i territori della Sicilia più colpiti dal maltempo e avere partecipato a una riunione a Niscemi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri: il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci; il presidente della Regione Siciliana, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze