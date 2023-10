L’ex giudice Saguto verso l’arresto, parte della sentenza è definitiva

Le forze dell’ordine stanno per eseguire l’arresto della giudice Silvana Saguto dopo il verdetto di ieri della corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna per corruzione e concussione inflitta in Appello alla magistrata palermitana. La sentenza, dunque, stando a quanto riportato dall’Ansa, è esecutiva per le parti confermate pur avendo i supremi giudici disposti l’annullamento di altre parti del verdetto. Sotto inchiesta per il cosiddetto Sistema Saguto dal 2015, la giudice non è mai stata sottoposta a misura cautelari restrittive della libertà personale.

L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, da 20 giorni è ricoverata per problemi di salute in una clinica palermitana. Secondo quanto hanno appreso i suoi legali, questo non osterebbe all’arresto. E, infatti, proprio in queste ore, Saguto starebbe ricevendo la notifica di un ordine di esecuzione della pena – con il provvedimento della procura generale di Caltanissetta – da parte dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.

